Осужденный убийца совершил побег из колонии под Ростовом

Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников исправительной колонии в Новочеркасске, из которой в это воскресенье сбежал заключенный. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

По данным следствия, осужденный остался без должного надзора и смог совершить побег из колонии.

Сейчас следователи устанавливают конкретных должностных лиц, по вине которых произошло ЧП.

По данным ФСИН РФ, сбежавший из колонии мужчина является уроженцем Ростовской области. Он был приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.