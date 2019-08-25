Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на полях саммита G7, который проходит в эти дни во французском Биаррице, призвала в ближайшее время провести новую встречу в нормандском формате по ситуации на Украине. При этом, по словам Меркель, поскольку предыдущая встреча проходила в Берлине, то следующая должна состояться в Париже.

«Мы, Франция и Германия, подчеркнули, что хотим очень скоро сейчас, после подготовительной встречи советников и, соответственно, министров иностранных дел, провести саммит с российским и украинским президентами», - цитирует Меркель РИА Новости.

Канцлер также добавила, что стороны будут прилагать усилия, чтобы встреча прошла в ближайшее время.

Тема саммита в «нормандском формате» обсуждалась также во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Напомним, Владимир Путин подчеркнул, что альтернативы нормандскому формату нет.