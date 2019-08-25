Дибров с супругой попал в аварию на мотоцикле

59-летний телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию, находясь за рулем мотоцикла. Вместе с ним в этот момент была его 30-летняя супруга Полина, которая и рассказала об инциденте в своем Instagram. Cудя по дате публикации, ЧП произошло 24 августа.

Как написала Полина Диброва, они с мужем врезались в дерево. При этом она приложила к публикации совместное фото с Дмитрием в мотоциклетных шлемах.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, но после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», - сообщила Полина в посте.

Дмитрий Дибров женился на Полине (в девичестве Наградовой) в 2009 году. Для шоумена это четвертый брак. Пара растит троих сыновей - 9-летнего Александра, 5-летнего Федора и 4-летнего Илью.