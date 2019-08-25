В Абхазии завершились выборы президента

В Абхазии завершилось голосование на седьмых выборах президента, которое проходило в республике и России. В данный момент ведется подсчет голосов.

Серьезных нарушений, влияющих на итоги выборов, выявлено не было, заявил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия. Он отметил, что только в Черкесске один человек голосовал по абхазскому паспорту старого образца. Данный факт был отражен в протоколе.

Международные наблюдатели также подтвердили отсутствие серьезных нарушений. Замечания в основном носили организационный характер, пишет ТАСС.

По состоянию на 18.00 явка на выборах составила 48,48%, хотя на президентских выборах в 2014 году в это время проголосовали 55,84%. Выборы могут быть признаны состоявшимися, если на них будет зафиксировано не менее 50% от почти 125 тысяч избирателей.