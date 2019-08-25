Свадебные тягачи проехали по Красноярску: видео
На кадрах видно, как на улице в ряд стоят мощные машины и привлекают внимание прохожих: водители сигналили, а пешеходы снимали на камеры.
© Видео: Я живу в Красноярске, ВКонтакте © Фото: Я живу в Красноярске, ВКонтакте
В эти выходные в Красноярске заметили необычный свадебный кортеж. Праздничными лентами и шариками были украшены не легковушки и лимузины, а тягачи.
На кадрах, опубликованных в паблике в соцсети, видно, как на улице в ряд стоят мощные машины и привлекают внимание прохожих: водители сигналили, а пешеходы снимали на камеры.
Пользователи Сети тоже оценили оригинальный подход к свадьбе.
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