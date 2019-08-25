Свадебные тягачи проехали по Красноярску: видео

В эти выходные в Красноярске заметили необычный свадебный кортеж. Праздничными лентами и шариками были украшены не легковушки и лимузины, а тягачи.

На кадрах, опубликованных в паблике в соцсети, видно, как на улице в ряд стоят мощные машины и привлекают внимание прохожих: водители сигналили, а пешеходы снимали на камеры.

Пользователи Сети тоже оценили оригинальный подход к свадьбе.