В Донецке открыли напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

В Донецке к 150-летию со дня основания города появился памятник Александру Пушкину. Торжественное открытие монумента состоялось у дворца культуры имени великого русского поэта в Буденновском районе города.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, особенность памятника в том, что он был создан по современной технологии: скульптуру отпечатали на 3D-принтере. Работы по ее изготовлению заняли около трех месяцев, при этом было использовано более 20 кг пластика и 400 кг бетона.

На церемонии открытия выступил глава администрации Буденновского района Донецка Владимир Гетов, заметивший, что памятник можно назвать народным, поскольку на его изготовление не использовались средства из бюджета. По словам Гетова, монумент является символическим подарком Донецку к его 150-летнему юбилею, 220-летию со дня рождения Пушкина, а также появился в рамках Года русского языка, проходящего в ДНР.

Теперь в планах властей Донецка - благоустроить прилегающий к памятнику сквер в стиле XVIII века.