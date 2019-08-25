Китайские компании выкупили большинство акций «Мотор Сич»

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group выкупили более 50% акций украинской «Мотор Сич». Об этом заявил ее директор по связям с общественностью Анатолий Малыш.

Малыш отметил, что теперь сделку должны одобрить в антимонопольном комитете Украины. Однако он не знает, когда это решение будет принято, пишет портал «Громадьске».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон собирается помешать этой сделке. Вашингтон якобы считает ее важной в стратегическом соперничестве с Китаем. Однако Малыш эти данные опроверг.

Предприятие «Мотор Сич» занимается разработкой, производством и ремонтом газотрубных двигателей для самолетов и вертолетов. Их продукция используется в 120 странах.