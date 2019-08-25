СМИ: коллекторы в Красногорске обстреляли мужчину и его 9-летнюю дочь

Очередной вопиющий инцидент с коллекторами произошел 24 августа в подмосковном Красногорске. По данным СМИ, местного жителя караулили у подъезда его дома двое неизвестных. Мужчина был со своей 9-летней дочерью.

Злоумышленники представились сотрудниками банка и потребовали возврата денег, которые мужчина брал в кредит. Затем коллекторы сделали несколько выстрелов из пневматического пистолета, попав пострадавшим в ноги. После чего скрылись. Отцу и его ребенку потребовалась медицинская помощь.

По факту данного инцидента уже начали проверку в МВД, пишет «Интерфакс». Между тем президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование произошедшего. Мехтиев заявил о проведенной служебной проверке, которая показала, что нападавшие лица не являются членами его организации. И должны нести ответственность за содеянное.

«Мы сделали быстрый опрос крупнейших агентств. Две трети мне напомнили, что у них вообще нет выездных коллекторов. На сегодняшнее утро мы можем точно сказать, что это не те коллекторы, которые входят в НАПКА», - цитирует Мехтиева «Говорит Москва».

Президент ассоциации отметил, что СМИ не указали, сотрудниками какого банка представились нападавшие. Его название, по словам Мехтиева, должно быть оглашено публично, чтобы люди знали, что данная организация поощряет подобные меры.