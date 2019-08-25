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Достояние России: в Москве продолжают отмечать День флага

Карина Харитонова
19:25 25.08.2019
В этом году юбилей не только у российского флага, но и у самого праздника - 25 лет со дня его основания. Двойной праздник - личный для каждого и общий для всех.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Бело-сине-красный праздник отмечает страна - 350-летие российского триколора. В Москве гуляют третий день: по всему городу идут мастер-классы, фестивали и представления.

Сегодня в Парке Победы на Поклонной горе собрались более 20 тысяч человек. Многие принесли флаги с собой - чтобы поддержать общее торжество.

В этом году юбилей не только у российского флага, но и у самого праздника - 25 лет со дня его основания. Двойной праздник - личный для каждого и общий для всех.

Музыкальный марафон с участием звезд российской эстрады - подарок для всех, кто пришел сегодня на Поклонную гору. Перед москвичами и гостями столицы выступили Лариса Долина, Денис Майданов, Олег Газманов, Александр Буйнов и многие другие.

День Государственного флага России официально отмечают 22 августа. Праздник был учрежден указом президента РФ от 20 августа 1994 года.

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