На ТЭЦ в Ангарске прогремел мощный взрыв: видео

В Сеть попало видео мощного взрыва, который прогремел на ТЭЦ города Ангарска. На кадрах видны клубы пламени и едкий черный дым, появившиеся после детонации.

Как стало известно, инцидент произошел в пятницу 23 августа. В комментариях пользователи указывают, что сдетонировала система пылеприготовления.

Сообщается, что жертв и серьезных разрушений удалось избежать.

Ранее на этой неделе появилась видеозапись взрыва на газовой заправке в Чечне. Там на воздух взлетела автоцистерна со сжиженным углеводородным газом. В результате в небо поднялся огромный огненный купол.