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«Живодерня в центре города»: передвижной зоопарк в Волгограде вызвал скандал

Дарья Муромова
18:53 25.08.2019
На кадрах, сделанных посетительницей, удручающая картина: белые и бурые медведи, львы, ламы, тигрята и многие другие животные находятся в грязных тесных клетках на сильном солнцепеке, при этом ни теневых зон, ни воды в поилках у большинства из них нет.
© Видео: Высота 102, ВКонтакте © Фото: Высота 102, ВКонтакте

Вид измученных животных, которые изнывали от жары и тесноты, довел до слез девушку-подростка, которая пришла в передвижной зоопарк в Волгограде.

«Я не знаю, что тут делают с животными, но просто посмотрите, в каком они состоянии», - в слезах говорит девушка.

На кадрах, сделанных посетительницей, действительно удручающая картина: белые и бурые медведи, львы, ламы, тигрята и многие другие животные находятся в грязных тесных клетках на сильном солнцепеке, при этом ни теневых зон, ни воды в поилках у большинства из них нет. Более того, в клетке с птицами, по всей видимости, одна особь умерла на глазах людей.

Опубликованное видео привлекло внимание общественности и местных СМИ. Телеканал «Волгоград 1» запросил объяснений у директора зоопарка, который сказал, что не может повлиять на погодные условия.

«Из-за того, что жарко, мы поим в несколько раз чаще зверей. Сейчас траву зеленую найти тяжело - мы едем на пойму и зеленую траву косим для них», - оправдывается директор.

Местные журналисты спросили, почему у многих животных нет воды в клетках, на что директор не смог дать четкого ответа, сказав только, что воду еще не успели налить.

Под давлением корреспондента зверям все-таки дали попить, а также облили некоторых из шланга: животные «ожили» на глазах.

Директор зоопарка также добавил, что все животные были осмотрены ветеринаром и состоят на учете в ветклинике. Правда, возникает вопрос, почему абсолютно у всех зверей болезненный вид, а у тигрят, например, проступили раны на голове.

По словам местных жителей, передвижной зоопарк приезжает в Волгоград не первый год, но условия при этом не меняются. Кроме того, в нем содержатся около 30 животных, занесенных в Красную книгу.

Разгоревшийся скандал вокруг изнывающих от антисанитарии, жажды и жары животных привлек и внимание зоозащитников. В Сети появилась петиция, цель которой - привлечь к уголовной ответственности зоопарк и спасти его обитателей.

Тем временем жители Волгограда составили письмо в прокуратуру города с просьбой обратить внимание и провести проверку по этому вопросу.

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