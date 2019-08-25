Украина сократила поставки дизтоплива из России в два раза

Украина получила дизель из России, однако в августе поставки этого топлива из нашей страны сократились в два раза. Об этом сообщил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус. По словам Геруса, на такое развитие событий повлияли введенные пошлины со стороны Киева.

«В августе объемы поставок дизеля из РФ уменьшатся где-то вдвое и составят около 20% нашего рынка (а не 45%, как было раньше). Зато увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и морских направлений. Никакого дефицита нет, более того, на этой неделе цены дизтоплива снизили еще на 20-80 копеек за литр. Это свидетельствует о том, что решение было продумано, введено правильно, вовремя и эффективно», - написал Герус на своей странице в Facebook.

Правительство Украины 18 июля ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 августа 2019 года они составляют 3,75%, а с 1 октября поднимутся до 4%.