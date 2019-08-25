Зеленский заявил, что украинские казаки взяли Дюнкерк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в XVII веке украинские казаки помогли французам взять крепость Дюнкерк. Такое заявление лидер страны сделал по время празднования Дня независимости Украины. Зеленский отметил, что говорить о том, что Украине всего 28 лет, было бы неправильно.

«Мы с вами не должны забывать, что Независимость не появилась по взмаху волшебной палочки. Активная борьба за нее началась свыше 100 лет тому назад. Длилась она и во времена Советского Союза», - приводится текст выступления Зеленского на сайте его официального интернет-представительства.

По словам президента, украинцы и до 1991 года успели немало. Среди ярких событий прошлого он назвал крещение Киевской Руси, издание Иваном Федоровым во Львове «Апостола», основание Киево-Могилянской академии, покорение казаками во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко крепости Дюнкерк, а также Конституцию Филиппа Орлика.

Украинская легенда гласит, что в сентябре 1646 года более двух тысяч казаков под командованием Богдана Хмельницкого, Ивана Сирко и Ивана Золотаренко, а также при участии польских пехотинцев помогли французам под общим командованием принца де Конде в осаде крепости Дюнкерк. В результате этого она была взята. Однако официального подтверждения историками участия казаков в Тридцатилетней войне нет. В том числе, эту версию опровергают украинские исследователи.