Злостные нарушители: котенок и голубь перегородили дорогу водителю в Новоалтайске
Сначала на дорогу выбежал котенок, а через пару минут путь водителю преградил голубь.
© Видео: Инцидент Барнаул, Вконтакте © Фото: Инцидент Барнаул, Вконтакте
Житель Новоалтайска был вынужден дважды остановить машину на дороге, чтобы пропустить сначала котенка, а после - голубя.
Сначала на проезжей части оказался котенок. На кадрах записи видеонаблюдения видно, что перед котенком остановился еще один автомобиль, водитель которого забрал его к себе и уехал.
Через пару минут мужчине пришлось вновь остановиться – на этот раз причиной стал голубь, буквально застывший посреди улицы.
«Да вы издеваетесь что ли?!» - вырвалось у водителя.