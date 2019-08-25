Злостные нарушители: котенок и голубь перегородили дорогу водителю в Новоалтайске

Житель Новоалтайска был вынужден дважды остановить машину на дороге, чтобы пропустить сначала котенка, а после - голубя.

Сначала на проезжей части оказался котенок. На кадрах записи видеонаблюдения видно, что перед котенком остановился еще один автомобиль, водитель которого забрал его к себе и уехал.

Через пару минут мужчине пришлось вновь остановиться – на этот раз причиной стал голубь, буквально застывший посреди улицы.