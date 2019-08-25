В Петербурге завершилось футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа»

В Санкт-Петербурге завершилось футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа». Ежегодный турнир с участием известных актеров, политиков, музыкантов был основан 18 лет назад.

В этом году он приурочен к знаменательному событию. В сентябре команда режиссера Алексея Пиманова, которая также участвовала в соревнованиях, приступает к съемкам фильма об одном из самых уникальных событий в истории отечественного футбола - турне московского «Динамо» в Великобританию в ноябре 1945 года.

Тогда наши игроки произвели настоящий фурор: две победы и две ничьи в матчах с родоначальниками футбола влюбили в советских спортсменов всю Британию, тогда в «динамовцев» на улицах Лондона и других городов играли мальчишки.

В ретро-форме «Динамо» выступила на «Кубке 19 августа» и команда Алексея Пиманова. Как отметил сам режиссер, для этого фильма он подбирал особенных актеров.

«Я специально подбирал артистов, очень долго, тех, которые очень хорошо играют в футбол. По-настоящему. И это будут первые съемки, где они будут работать без дублеров во всех кадрах, которые там будут. То есть они будут играть в динамовской форме по-настоящему. По-настоящему будут подкатываться, бить друг друга и так далее. Я надеюсь, что будет настоящий футбол, а не та фальшь, которая всегда чувствуется, когда монтажно все снимают - голова актера, а ноги дублера», - отметил Пиманов.

Сценарий к фильму написан драматургами с мировым именем - братьями Пресняковыми. Съемки пройдут в Москве, Лондоне и Санкт-Петербурге.

Премьера фильма будет приурочена к 75-летию исторического события и ожидается в конце 2020 года.