«Губит людей не пиво»: рука мужчины застряла в автомате в Петербурге

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга мужчина попал в комичное положение: он пытался выиграть денежный приз в игровом автомате, но не смог вытащить из него руку.

На кадрах видно, что левая кисть мужчины застряла в специальном отверстии, куда нужно просовывать руку, чтобы выиграть приз.

На место прибыли спасатели, но и они не сразу смогли что-то предпринять.

«МЧС пытаются дозвониться поддержке линии автомата», - говорится в подписи к видео.

Инцидент привлек внимание многих прохожих, которые не скрывают улыбки.