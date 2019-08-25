«Губит людей не пиво»: рука мужчины застряла в автомате в Петербурге
На место прибыли спасатели, но и они не сразу смогли что-то предпринять.
© Видео: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте © Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, ВКонтакте
В одном из торговых центров Санкт-Петербурга мужчина попал в комичное положение: он пытался выиграть денежный приз в игровом автомате, но не смог вытащить из него руку.
На кадрах видно, что левая кисть мужчины застряла в специальном отверстии, куда нужно просовывать руку, чтобы выиграть приз.
На место прибыли спасатели, но и они не сразу смогли что-то предпринять.
«МЧС пытаются дозвониться поддержке линии автомата», - говорится в подписи к видео.
Инцидент привлек внимание многих прохожих, которые не скрывают улыбки.
«Губит людей не пиво…» - иронично говорит очевидец за кадром, напевая известную песню из советского фильма.