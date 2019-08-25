Показать себя миру: самые интересные моменты чемпионата WorldSkills в Казани
В столице Татарстана проходит чемпионат по профессиональному мастерству: одновременно соревнование для самых умелых и глобальный уровень коммуникации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Казань со всего мира съехались представители самых разных профессий, чтобы показать свои умения. В столице Татарстана стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills.
В турнире принимают участие 63 страны, которые представляют 1300 конкурсантов.
Среди тех, кто приехал соревноваться - молодые программисты, парикмахеры, инженеры, флористы, повара и представители других профессий. Осваиваться им помогают сотни специально нанятых волонтеров.
За тем, как проходит чемпионат, наблюдает корреспондент «Звезды» Алексей Казанников.