Показать себя миру: самые интересные моменты чемпионата WorldSkills в Казани

В Казань со всего мира съехались представители самых разных профессий, чтобы показать свои умения. В столице Татарстана стартовал чемпионат рабочих профессий WorldSkills.

В турнире принимают участие 63 страны, которые представляют 1300 конкурсантов.

Среди тех, кто приехал соревноваться - молодые программисты, парикмахеры, инженеры, флористы, повара и представители других профессий. Осваиваться им помогают сотни специально нанятых волонтеров.

За тем, как проходит чемпионат, наблюдает корреспондент «Звезды» Алексей Казанников.