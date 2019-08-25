В Калужской области пожар уничтожил гостиницу: видео
По данным ГУ МЧС по Калужской области, во время пожара никто не пострадал.
© Фото: МЧС РФ
Частная гостиница сгорела во время пожара в селе Волковское Калужской области. Инцидент произошел днем 25 августа.
По данным ГУ МЧС по Калужской области, во время пожара никто не пострадал.
«Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 16 человек, шесть единиц техники», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Пожарным удалось ликвидировать возгорание. На место выехал инспектор ГПН.