Не ешь меня: Минэкологии предупредило о ядовитых ягодах в Подмосковье

В Подмосковье наступил пик плодоношения опасных для человека травянистых растений. Их ягоды ядовиты и могут вызвать отравление, вплоть до летального исхода. Об этом предупредили в Минэкологии.

«Не пытайтесь пробовать ягоды, если вы точно не знаете, что это за растение. Особенно берегите детей», - говорится на сайте ведомства.

По статистике чаще всего за съедобные принимают ярко-красные сочные ягоды волчьелыка или «волчьей ягоды». При употреблении в пищу они могут вызвать тошноту, слабость и судороги, а в некоторых случаях - смерть человека. Специалисты советуют при отравлении сразу же вызвать врача и оказать первую помощь пострадавшему в виде обильного питья, суспензии или спазмолитика.

Каждый год также происходят случаи отравления фиолетово-черными ягодами беладонны, содержащими опасные алкалоиды. Симптомами отравления служат тахикардия, сухость в гортани, а в тяжелых случаях - потеря ориентации и бред. До приезда медиков у пострадавшего нужно вызвать рвоту с помощью раствора соли или большого количества теплой воды. Рекомендуется принять активированный уголь.

Третье опасное растение - вороний глаз четырехлистный с черными ягодами с сизым налетом. Они привлекают в первую очередь детей. Содержащийся в них сапонин угнетает центральную нервную систему и оказывает пагубное воздействие на сердце.

Иные опасные растения, встречающиеся в Подмосковье: белена черная, паслен, лютик, вех ядовитый и другие.