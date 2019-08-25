Реальная опасность: как «наплыв» комаров с тропическими болезнями угрожает россиянам

На днях медики выступили с предупреждением к жителям юга России о том, что им угрожают смертельные тропические болезни. Это связано с «наплывом» комаров из Египта и Юго-Восточной Азии.

Насекомые являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки, а в Россию попали, как считают специалисты, из-за глобального потепления.

В Краснодарском крае уже семь человек заразились лихорадкой Западного Нила, трое из которых подхватили инфекцию за пределами региона - в Крыму, Армении и Адыгее.

Корреспондент «Звезды» Павел Ремнев пообщался с Мариной Приходько - туристкой, которая, отдохнув в Таиланде, попала с теплого пляжа на больничную койку. Укус комара - и девушка заразилась тяжелой формой лихорадки Денге, которая нередко заканчивается летальным исходом.

«Во время отдыха симптомов не было. Ну да, меня кусали комары, но он просто тебя укусил, чешется и все. Симптомы проявились неожиданно: я сходила на работу, а уже на следующее утро болело все тело, ныли мышцы, невозможно было ходить», - рассказала она.

Девушке сумели помочь вовремя, ее вылечили российские врачи. Но уже очень скоро такие же опасные диагнозы могут поставить сотням жителей южных регионов нашей страны.

«Мы и наши коллеги из Роспотребнадзора наблюдаем распространение этих комаров. За последние десять лет они распространились практически до Новороссийска по побережью и начали свое продвижение вглубь территории Краснодарского края», - сообщил «Звезде» ведущий научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины имени Марциновского Александр Кукашев.

Помогает комарам и погода: теплая зима и дождливый июль - почти на всей территории России в этом году условия для комаров оказались идеальными.

Желтая лихорадка, лихорадка Зика, Денге, Чикунгунья - врачи еще не фиксировали пациентов с характерными симптомами, заразившихся на территории России. Но уже дважды происходили массовые вспышки лихорадки Западного Нила. Последний раз - в 2010 году, когда заболело около 400 человек, а переносчиками были комары.