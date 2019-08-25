Американские солдаты проехались на российских «летающих танках»

На учениях в Южной Корее военные 1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf ознакомились с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Третья бронетанковая бригада - это единственное подразделение армии Южной Кореи, которое использует российскую технику. В распоряжении бригады находятся 42 танка Т-80У и 67 БМП-3, они были поставлены в конце 90-х - начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Defence Blog.

Благодаря газотурбинному двигателю танк Т-80 невосприимчив к холоду и жаре. 1250-сильный мотор с легкостью разгоняет 46-тонную боевую машину до 70 километров в час. Танк подпрыгивает, за что получил прозвище «летающий».