Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Американские солдаты проехались на российских «летающих танках»

Александра Арсентьева
16:55 25.08.2019
Видеоролик был снят в Южной Корее.
© Видео: 3rd8cav, Twitter © Фото: 3rd8cav, Twitter

На учениях в Южной Корее военные 1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf  ознакомились с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, которые стоят на вооружении южнокорейских ВС.

Третья бронетанковая бригада - это единственное подразделение армии Южной Кореи, которое использует российскую технику. В распоряжении бригады находятся 42 танка Т-80У и 67 БМП-3, они были поставлены в конце 90-х - начале 2000-х годов. В течение почти 20 лет Т-80У оставался самым мощным танком Южной Кореи. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Defence Blog.

Благодаря газотурбинному двигателю танк Т-80 невосприимчив к холоду и жаре. 1250-сильный мотор с легкостью разгоняет 46-тонную боевую машину до 70 километров в час. Танк подпрыгивает, за что получил прозвище «летающий».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.08.2019, 08:00
Другой мир: как рождаются фигуры высшего пилотажа
Дата25.08.2019, 16:23
«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.08.2019, 10:00
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:33 В стране и мире
Реальная опасность: как «наплыв» комаров с тропическими болезнями угрожает россиянам
17:30 В стране и мире
Не ешь меня: Минэкологии предупредило о ядовитых ягодах в Подмосковье
16:55 В стране и мире
Видео
Американские солдаты проехались на российских «летающих танках»
15:54 Вопросы истории
Видео
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
15:41 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео момента ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Иркутске спасли просидевшего неделю в канализационном люке алабая
Осторожно, рак: эксперт рассказал о смертельной опасности домашнего консервирования
Видео
Врачи раскрыли результаты томографии пострадавшей в Турции девочки
Видео
Демоническая энергия: британец уверяет, что снял на видео мифическое существо
NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
Видео
Жители Иловайска о боях в 2014-м: «травили нас фосфором, выжигали»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.