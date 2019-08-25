В «Укравтодоре» назвали причину обрушения моста под Харьковом

Причиной ЧП на мосту в Харькове стал динамический удар от проезжавшей по нему фуры. Напомним, в мосту, возведенном над железной дорогой в районе авторынка «Лоск», образовалась огромная сквозная дыра.

«Аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на трассе М-18 в районе поселка Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Теперь транспортные потоки направлены по другой части окружной дороги - по трассе Киев - Харьков - Довжанский», - прокомментировала пресс-служба «Укравтодора» в Facebook.

Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал. В настоящее время движение по данному участку моста закрыто. Для установления более точных причин инцидента продолжаются анализ записей камер видеонаблюдения, изучение тормозного пути и других факторов.