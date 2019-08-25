На Майорке столкнулись самолет и вертолет
По предварительным данным, жертвами трагедии стали как минимум пять человек.
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Минимум пять человек стали жертвами авиакатастрофы в испанской Майорке, где столкнулись вертолет и самолет. Подробности трагедии сообщает агентство Europa Press.
ЧП произошло в районе муниципалитета Инка. Из пяти погибших один - несовершеннолетний.
Europa Press пишет также про пострадавших в ЧП, не называя их точного числа.
Оба воздушных судна упали на территорию одной из ферм. Причина инцидента пока не установлена.