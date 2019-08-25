В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда

Сотрудника ульяновского управления Росгвардии, который не отреагировал на просьбу о помощи из-за обеденного перерыва, уволили.

«Один из сотрудников, попавших на видео, уволен. Его коллега и руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали «Российской газете» в ульяновском управлении Росгвардии.

Напомним, в Сети была опубликована видеозапись, на которой два человека в форме Росгвардии покупают шаурму. Как заявила записавшая видео женщина, они не откликнулись на ее сообщение о нападении на таксиста, потому что в это время у них был обед.