В Ульяновске уволили росгвардейца, отказавшего в помощи из-за обеда
В соцсетях очевидцы опубликовали видео, на котором росгвардейцы покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, на которого напал пьяный мужчина.
© Видео: Николай Андреев, YouTube © Фото: Николай Андреев, YouTube
Сотрудника ульяновского управления Росгвардии, который не отреагировал на просьбу о помощи из-за обеденного перерыва, уволили.
«Один из сотрудников, попавших на видео, уволен. Его коллега и руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали «Российской газете» в ульяновском управлении Росгвардии.
Напомним, в Сети была опубликована видеозапись, на которой два человека в форме Росгвардии покупают шаурму. Как заявила записавшая видео женщина, они не откликнулись на ее сообщение о нападении на таксиста, потому что в это время у них был обед.