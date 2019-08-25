Опубликовано видео последствий смертельного ДТП с режиссером Игорем Хомским

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве утром 25 августа. Кадры последствий смертельной аварии были опубликованы в Сети.

На кадрах видно, насколько сильно пострадал каршеринговый автомобиль, в котором был Хомский. Напомним, мужчина не справился с управлением и врезался в стоящую на дороге фуру.

От полученных травм Хомский скончался на месте. Ему было 42 года.