СК проверяет видео, на котором медики отказываются принимать пациентку с отеком Квинке

Тюменские следователи проведут проверку скандального видео в больнице, на котором запечатлено, как медики отказываются принять пациентку.

Как сообщает автор видео, у девушки начался отек Квинке, ей вызвали скорую помощь. Медики сделали укол и заявили, что ей требуется срочная госпитализация. Когда пациентку привезли в больницу, медсотрудницы сообщили, что на осмотр девушки потребуется как минимум два часа, а их дежурство заканчивается через пять минут. Пациентку пришлось везти в другую больницу.