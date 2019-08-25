СК проверяет видео, на котором медики отказываются принимать пациентку с отеком Квинке
Когда пациентку привезли в больницу, медсотрудницы сообщили, что на осмотр девушки потребуется два часа, а их дежурство заканчивается через пять минут.
© Видео: 72.ru, newsHShD, YouTube © Фото: 72.ru, newsHShD, YouTube
Тюменские следователи проведут проверку скандального видео в больнице, на котором запечатлено, как медики отказываются принять пациентку.
Как сообщает автор видео, у девушки начался отек Квинке, ей вызвали скорую помощь. Медики сделали укол и заявили, что ей требуется срочная госпитализация. Когда пациентку привезли в больницу, медсотрудницы сообщили, что на осмотр девушки потребуется как минимум два часа, а их дежурство заканчивается через пять минут. Пациентку пришлось везти в другую больницу.
«В настоящее время следователи регионального СКР выехали на место происшествия в указанную больницу, где изымают необходимую документацию», - говорится в сообщении ведомства.