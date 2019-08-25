На Украине сгорел храм Украинской православной церкви
Пламя уничтожило имущество храма на площади 100 квадратных метров.
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Храм Московского патриархата полностью сгорел в Кривом роге. Возгорание произошло около четырех часов утра, поэтому пострадавших и жертв нет.
По данным ГСЧС, украинского аналога МЧС, в 4.22 утра на пульт экстренной службы поступил звонок о пожаре в храме Украинской православной церкви. ЧП произошло на улице Рудной. Оказалось, что загорелся храм святых благоверных князей Бориса и Глеба.
По данным ГСЧС, огонь локализовали в 05.06 часов, а полностью ликвидировали - в 07.15. За это время пламя уничтожило имущество и строения храма на площади 100 квадратных метров.