На Украине сгорел храм Украинской православной церкви

Храм Московского патриархата полностью сгорел в Кривом роге. Возгорание произошло около четырех часов утра, поэтому пострадавших и жертв нет.

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По данным ГСЧС, украинского аналога МЧС, в 4.22 утра на пульт экстренной службы поступил звонок о пожаре в храме Украинской православной церкви. ЧП произошло на улице Рудной. Оказалось, что загорелся храм святых благоверных князей Бориса и Глеба.

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По данным ГСЧС, огонь локализовали в 05.06 часов, а полностью ликвидировали - в 07.15. За это время пламя уничтожило имущество и строения храма на площади 100 квадратных метров.