«Вы что, с ума сошли?»: в театре Ермоловой опровергли госпитализацию Меньшикова

Вечером 24 августа СМИ взволновали поклонников актера Олега Меньшикова, сообщив, что худрук театра имени Ермоловой попал в реанимацию. 58-летний Меньшиков якобы почувствовал себя плохо после употребления алкоголя.

Сегодня эту информацию опровергли в самом театре, сообщив, что его руководитель просто проходит плановое обследование.

«Вы что, с ума сошли? Какая реанимация! Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили: то выпуск спектакля, репетиции, а тут еще такое горе у нас - любимая наша актриса умирает», - цитирует «Московский комсомолец» свой источник.

Открытие нового сезона в театре им. Ермоловой должно состояться 9 сентября.

Напомним, на этой неделе стало известно о смерти народной артистки России, служившей в театре им. Ермоловой, Александры Назаровой. Актрисе было 79 лет.