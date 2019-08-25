После затопления в Иркутской области построят 20 школ

Глава Иркутской области Сергей Левченко рассказал, что в пострадавших от наводнений городах Тулун и Нижнеудинск построят пять школ и три детских сада.

Левченко отметил, что это будут новые объекты, которые не входили в план развития Иркутской области.

«Необходимость строительства этих школ непосредственно связана с ликвидацией последствий наводнения», - цитирует «Интерфакс» губернатора.

Он добавил, что суммарно в регионе сейчас строятся 20 школ.

«С советского времени не было такого объема строительства», уточнил Левченко.

Тем временем, более тысячи свидетельств на получение, покупку или строительство нового жилья были оформлены в регионе. Всего документы приняты у 3415 из 5143 семей.