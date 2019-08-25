В ЛНР рассказали о перегруппировке ВСУ в Донбассе

Уточняется, что в район населенного пункта Геевка прибыла бронетехника Вооруженных сил Украины. Разведка также отметила размещение БМП-1 в жилом доме в населенном пункте Новотошковское, БТР-70 и ЗРК «Оса» около школы в Райгородке и бронетехники в Станице Луганской.

«Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.

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