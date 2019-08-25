В ЛНР рассказали о перегруппировке ВСУ в Донбассе
Украинские силовики организовывают перегруппировку сил в Донбассе, заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
«Украинские оккупанты продолжают использовать перемирие в целях перегруппировки сил и средств и наращивания военного потенциала в зоне карательной операции. Для размещения военной техники противник по-прежнему использует объекты гражданской инфраструктуры», - говорится в сообщении на сайте Народной милиции.
Уточняется, что в район населенного пункта Геевка прибыла бронетехника Вооруженных сил Украины. Разведка также отметила размещение БМП-1 в жилом доме в населенном пункте Новотошковское, БТР-70 и ЗРК «Оса» около школы в Райгородке и бронетехники в Станице Луганской.
«С целью недопущения вскрытия техники ВСУ, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией», - добавил Филипоненко.