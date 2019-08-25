Кит Харингтон сыграет супергероя из киновселенной Marvel

Британский актер Кит Харингтон, исполнивший роль Джона Сноу в культовом сериале «Игра престолов», примет участие в съемках одной из картин студии Marvel «Вечные». Такое заявление было сделано на конференции D23.

Предположительно, Харингтону достанется роль Черного рыцаря Дэйна Витмана.

В актерском составе фильм также значатся Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани и Сальма Хайек.

Кроме того, в съемках задействуют актрису Джемму Чан, которая сыграет Серси – возлюбленную Икара (Ричард Мэдден).

Выход «Вечных» на экраны кинотеатров запланирован на ноябрь 2020 года.