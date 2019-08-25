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Под Петербургом на проезжей части заметили бегущих лошадей: видео

Андрей Аркадьев
14:11 25.08.2019
В пригороде города на Неве на оживленную трассу вышли животные. Лошади, бегущие по проезжей части, заставили потесниться водителей.
© Видео: Ольга Артеменко, YouTube © Фото: 47news.ru

В Гатчинском районе Ленинградской области водители стали свидетелями необычного инцидента. Очевидцы заметили около десяти лошадей среди машин в районе деревни Зайцево в Веревском поселении.

Водители и пассажиры сняли происходящее на телефон. На кадрах видно, как грациозные животные один за другим бегут по проезжей части в сторону Большого Верево.

Автомобилисты с осторожностью объезжают лошадей, стараясь не сбить их. Водители считают, что кони убежали из одной из местных конюшен, так как на некоторых из них была надета упряжь, пишет местное издание 47news.ru.

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