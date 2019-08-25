Под Петербургом на проезжей части заметили бегущих лошадей: видео

В Гатчинском районе Ленинградской области водители стали свидетелями необычного инцидента. Очевидцы заметили около десяти лошадей среди машин в районе деревни Зайцево в Веревском поселении.

Водители и пассажиры сняли происходящее на телефон. На кадрах видно, как грациозные животные один за другим бегут по проезжей части в сторону Большого Верево.

Автомобилисты с осторожностью объезжают лошадей, стараясь не сбить их. Водители считают, что кони убежали из одной из местных конюшен, так как на некоторых из них была надета упряжь, пишет местное издание 47news.ru.