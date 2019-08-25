Делегацию из России пригласили в Польшу на годовщину в Освенциме

Польша ожидает визита делегации из России высокого ранга на памятные мероприятия, посвященные годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

«Мы ожидаем делегацию высокого ранга в январе на годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме», - цитирует Polskie Radio главу канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Памятные мероприятия пройдут в Освенциме 27 января 2020 года на территории музея, который был создан на месте бывшего концлагеря. Ранее руководство музея информировало, что они направили нескольким десяткам стран, включая Россию, данные о приближающейся годовщине, предложив руководству разных стран самим принять решение о своем участии в памятных мероприятиях.

В марте польские власти решили не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые пройдут в республике 1 сентября. При этом Варшава на эти мероприятия пригласила страны ЕС, включая Германию, государства НАТО и Восточного партнерства (Грузия, Азербайджан, Армения, Украина, Белоруссия и Молдавия). По словам Щерского, 20 стран будут представлены на самом высоком уровне.

В Аушвиц-Биркенау фашисты уничтожили в газовых камерах и сожгли в крематориях более 1 миллиона евреев, а также несколько десятков тысяч представителей польской интеллигенции и советских военнопленных. По разным сведениям, там погибли от 1,5 до 2 миллионов человек разных национальностей.

Красная армия освободила концлагеря 27 января 1945 года. В боях за этот район погибли более 200 советских солдат и офицеров.