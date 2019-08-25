Молния чуть не убила людей на турнире по гольфу: видео
Опубликован момент удара молнии в дерево на турнире по гольфу в Атланте.
© Видео: WildWoodward, SeidenWSBTV, Twitter © Фото: jorgameister, Twitter
В результате удара молнии на турнире по гольфу в американском городе Атланта в штате Джорджия пострадали пять человек.
В Сети было опубликовано видео, на котором зафиксирован удар молнии в дерево, после которого в воздух взлетел столб пыли. По данным телеканала Fox News, в результате происшествия пять человек были госпитализированы.
В настоящее время угрозы жизни пострадавшим нет. Однако соревнования перенесли на другой день.