Молния чуть не убила людей на турнире по гольфу: видео

В результате удара молнии на турнире по гольфу в американском городе Атланта в штате Джорджия пострадали пять человек.

В Сети было опубликовано видео, на котором зафиксирован удар молнии в дерево, после которого в воздух взлетел столб пыли. По данным телеканала Fox News, в результате происшествия пять человек были госпитализированы.

В настоящее время угрозы жизни пострадавшим нет. Однако соревнования перенесли на другой день.