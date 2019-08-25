Более тысячи свидетельств на приобретение нового жилья выдано в Приангарье

Более тысячи свидетельств на получение, покупку или строительство жилья выдано жителям пострадавших от наводнения районов Приангарья. Документы на оформление приняты у 3,4 тысяч семей.

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, документы приняты у 3415 из 5143 семей. Он отметил, что 1146 свидетельств уже оформлено.

Губернатор отметил, что неделю назад было выдано около 300 таких свидетельств. Он выразил надежду, что в течение нескольких недель работа по оформлению и выдаче свидетельств будет окончена.

«Ко мне много поступает предложений продлить срок действия свидетельств за 15 декабря этого года. Срок будет продлен, но мы постараемся вникать в каждое дело, в каждую семью индивидуально, постараемся помочь, если человек свидетельство получил в августе, а до конца года решения не принял. Будем заниматься адресно», - приводит слова Левченко ТАСС.

Левченко добавил, что в пострадавшем от паводка городе Нижнеудинске построят две новые школы и два детских сада.

По его словам, в ряде районов, которые пострадали во время паводка, уже удалось закончить ремонтно-восстановительные работы. В частности, в Нижнеудинске восстановлен детсад, в Тайшетском районе - две школы и два детских сада.