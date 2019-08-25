В Иркутске спасли просидевшего неделю в канализационном люке алабая

Иркутские кинологи спасли алабая, провалившегося в канализационный люк. Собака находилась там неделю без еды и воды. За это время пес потерял надежду на спасение и только жалобно скулил.

Прохожие либо не слышали его, либо не придавали этому значения, никто не спешил бедняге на помощь. Вероятно, он просто пробегал рядом с коллектором и провалился, а выбраться самостоятельно не смог.

Так и погиб бы четвероногий голодной смертью, если бы кто-нибудь из неравнодушных жителей не вызвал кинологов. Когда к алабаю спустились, он лежал в люке на бетонной плите, грязный, исхудавший и обессиленный, с грустными глазами.

Кинолог Нурик Журабоев снимал все это на видео. Пес равнодушно посмотрел на своего спасителя, было видно, что он не верит в возможность выбраться из плена.

Наконец, собаку вытащили из коллектора, отмыли, накормили. На кадрах, выложенных в социальных сетях, видно, как она стоит в машине питомника К-9 и радостно виляет хвостом. Теперь осталось найти алабаю хозяина.