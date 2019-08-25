Режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский погиб в ДТП
Авария произошла рано утром в Юрьевском переулке.
© Фото: Глеб Спивак, msk_today, Вконтакте
Режиссер Игорь Хомский разбился насмерть в ДТП в Москве утром 25 августа. Об этом сообщил канал 112.
Авария случилась в Юрьевском переулке.
По предварительной информации, режиссер, управлявший каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру.
Как уточняет 112, от полученных ранений Хомский погиб на месте.
Игорь Хомский родился в 1976 году в Москве, самым известным его проектом является сериал «Закон каменных джунглей».