Все части аварийного А321 увезли с кукурузного поля

Самолет «Уральских авиалиний», который приземлился в кукурузном поле около аэропорта Жуковский, полностью демонтировали и отправили на утилизацию. Фюзеляж, крылья и хвост разрезали гидравлическими ножницами на куски, погрузили в самосвалы и вывезли.

Единственная крупная часть лайнера, которую оставили нетронутой - это кабина пилотов. Ее необходимо довезти в ангар целиком, чтобы эксперты внимательно изучили повреждения.

Аэробус А321 выполнял рейс Москва - Симферополь. Лайнер, на борту которого было 226 пассажиров и семь членов экипажа, совершил жесткую посадку 15 августа. Сразу после взлета в двигатели попали птицы, в результате чего обе турбины вышли из строя.

Экипаж принял решение обесточить машину и садиться на брюхо без выпуска шасси. Благодаря мастерству пилотов все остались живы. Президент присвоил летчикам звания Героев России.