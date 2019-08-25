В Красноярске три человека выпали из движущегося автобуса: видеo

В Красноярске сразу три пассажира выпали из автобуса. ЧП произошло по вине водителя, который высадил людей на остановке, затем продолжил движение, забыв закрыть двери.

Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся на ступеньках автобуса, судя по всему, собирались выйти на улицу, но не успели. От резкого рывка все трое вылетели на улицу.

Женщина и ребенок ударились о бордюр. Насколько серьезно они пострадали, не известно. Мужчине же удалось удержать равновесие и не упасть.

ЧП случилось накануне, 24 августа, возле междугороднего автовокзала. Случившееся зафиксировала камера видеорегистратора.