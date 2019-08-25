Су-57 и МС-21: кадры репетиции летной программы МАКС-2019

Подмосковный Жуковский готовиться принять на следующей неделе международный авиасалон МАКС-2019, который состоится с 27 августа по 1 сентября.

В авиафоруме будут участвовать более 800 компаний из 33 стран. Они представят новейшие разработки гражданской и военной авиации.

Среди таковых будут, в частности, истребитель пятого поколения Су-57 и среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.

Су-57 и МС-21 станут и участниками традиционной летной программы авиасалона. «Звезда» публикует кадры репетиции полетов.