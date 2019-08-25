Несколько десятков человек отравились едой из ресторанов в Якутске

В Якутске после употребления еды в двух местных ресторанах у 36 человек зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. В результате этого 23 человека доставлены в инфекционные отделения больниц города.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) информирует о регистрации 36 случаев острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах “София” и “Белые ночи”», - сказано на сайте местного управления Роспотребнадзора.

В связи с происшествием ведомство временно запретило работу компании «Сеул», которая владеет указанными заведениями.

В настоящее время проводится проверка образцов сырья и продуктов.