Туристов эвакуировали из отелей в Греции из-за пожаров

На греческом острове Самос в районе Месокампос произошел сильный лесной пожар, в результате чего были эвакуированы туристы из пяти гостиниц.

Пожар начался во второй половине дня 24 августа. Местные власти заявили, что к вечеру ситуация с пожарами улучшилась, огонь не угрожал постройкам. Однако от возгораний было много дыма. Было принято решение об эвакуации туристов на судах с двух пляжей.

Мэр острова Христодулос Севастакис сообщил телеканалу Skai, что вывезли два отеля, а затем еще три гостиницы: около тысячи человек, часть из которых эвакуировали по морю.

На тушение огня был направлен 31 пожарный и 13 машин спецтехники.

В Греции стоит 40-градусная жара, дует сильный ветер, поэтому из-за сухой травы в ряде греческих районов также произошли пожары.