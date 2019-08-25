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Туристов эвакуировали из отелей в Греции из-за пожаров

Василиса Морозова
01:28 25.08.2019
Постояльцев пяти отелей на греческом острове Самос эвакуировали из-за лесных пожар.
© Видео: MySamosBlog, Youtube © Фото: MySamosBlog, Twitter

На греческом острове Самос в районе Месокампос произошел сильный лесной пожар, в результате чего были эвакуированы туристы из пяти гостиниц.

Пожар начался во второй половине дня 24 августа. Местные власти заявили, что к вечеру ситуация с пожарами улучшилась, огонь не угрожал постройкам. Однако от возгораний было много дыма. Было принято решение об эвакуации туристов на судах с двух пляжей.

Мэр острова Христодулос Севастакис сообщил телеканалу Skai, что вывезли два отеля, а затем еще три гостиницы: около тысячи человек, часть из которых эвакуировали по морю.

На тушение огня был направлен 31 пожарный и 13 машин спецтехники.

В Греции стоит 40-градусная жара, дует сильный ветер, поэтому из-за сухой травы в ряде греческих районов также произошли пожары.

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