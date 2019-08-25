Сквозная дыра в мосту: в Харькове обрушилась часть переправы

Часть автомобильного моста, возведенного над железной дорогой, обрушилась в Харькове. ЧП произошло в районе авторынка «Лоск».

Видео огромной сквозной дыры в конструкции появилось в социальных сетях. Мост перекрыли, и теперь, чтобы добраться до дома, водителям приходится делать большой крюк.

Данных о пострадавших нет. Переправа обрушилась под воздействием транспортных нагрузок.