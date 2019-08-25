«Дежурство закончится»: врачи отказались помогать девушке с отеком Квинке в Тюмени

Медики тюменской больницы отказались принимать девушку с отеком легких из-за того, что до окончания их дежурства оставалось пять минут. Пациентку пришлось перевозить в другое медучреждение.

Инцидент произошел 25 августа во ФГБУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России».

Издание 72.ru, ссылаясь на друга девушки, сообщило, что утром ей стало плохо, началась сильная аллергическая реакция, врачи скорой помощи сделали ей укол и доставили в больницу на Беляева, однако там ее не приняли. Пришлось срочно ехать в больницу на Котовского.

Один из очевидцев успел снять разговор медиков и посетителей на видео. На записи медики спрашивают, кто будет ставить девушке капельницу, ведь на это нужно два часа.

«И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз», - говорит одна из медицинских работниц.

Состояние девушки в настоящее время оценивается как удовлетворительное. Ее направили на амбулаторное лечение.