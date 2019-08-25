Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Музыкант и актер Петр Мамонов пришел в сознание, состояние его здоровья стабильное, но он по-прежнему в реанимации, сообщила его жена.

Она отметила, что видна положительная динамика, Мамонов может говорить, даже попросил привезти ему диски с проповедями.

«Но он уже разговаривает, ему лучше, видно, губы же черные были, а сейчас хорошенький, розовенький и разговаривает, и все разумно, и все логично», - приводит РИА Новости слова супруги Мамонова.

Женщина выразила надежду на скорейшее выздоровление мужа. Она отметила, что Мамонов - сильный и верующий человек и должен пойти на поправку. Жена рассказала, что ближайшие концерты артиста отменены, вопрос с мероприятиями будет решаться после его выздоровления.

Накануне, 24 августа, Мамонову стало плохо. В это время он находился в деревне в 140 километрах от Москвы. Супруги не стали вызывать скорую на месте, жена довезла его на машине до столицы. Артиста госпитализировали в реанимацию с инфарктом миокарда.

Петр Мамонов - известный рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий. Является основателем культовой группы «Звуки Му», появившейся в начале 1980-х годов. Снялся в фильмах «Такси-Блюз» и «Остров» Павла Лунгина.