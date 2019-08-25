Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником и отметил роль их работы в росте экономики страны. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте кабинета министров.

«Россия - одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности», - сказано в сообщении.

Медведев отметил, что поддержка угольной отрасли, внедрение современных технологий и привлечение инвестиций - это важные задачи, которые государство решает вместе с бизнесом. Премьер-министр заявил, что в числе приоритетов находятся соцгарантии горнякам, а также создание достойных условий для труда и жизни.

В России День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.