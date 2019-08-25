Трамп подтвердил обсуждение лидерами G7 возвращения РФ

Воссоздание «Большой восьмерки» с участием России обсудили лидеры G7 во французском Биаррице. Информацию о возвращении Москвы к формату G8 подтвердил американский лидер Дональд Трамп.

Глава Белого дома рассказал, что на саммите «семерки» поднимали данный вопрос, однако он не знает, вернется ли РФ в клуб. Президент Соединенных Штатов допустил возможность приглашения своего российского коллеги Владимира Путина на следующий саммит G7, который пройдет в США.

Саммит G7 проходит с 24 по 26 августа. На встрече обсуждаются проблемы экологии, ситуация в Ливии и Сирии, отношения с Ираном и диалог с Россией.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году. Тогда Запад отказался сотрудничать с Москвой из-за присоединения Крыма к России. В состав G7 сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.