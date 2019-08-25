В Кремле отреагировали на возможное приглашение России на G7 в США

Если России предложат поучаствовать в следующей встрече «группы семи», в Кремле такое предложение рассмотрят. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Следующий саммит G7 планируется провести в 2020 году в Соединенных Штатах. Президент США Дональд Трамп заявлял, что допускает возможность приглашения на встречу своего российского коллеги Владимира Путина.

«Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал, если будет, то мы обязательно рассмотрим», - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Трамп на неделе решительно высказывался за воссоздание «большой восьмерки». Вопрос о возвращении формата с участием РФ затрагивался и на саммите G7, который проходит с 24 по 26 августа во французском Биаррице.

В марте 2014 года, в связи с присоединением Крыма к России, западные страны заявили о прекращении своего участия в G8 и переходе к формату G7. В состав «большой семерки» сейчас входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония.