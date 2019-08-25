Обед по расписанию: Росгвардейцы отказали в помощи таксисту из-за перерыва на шаурму

В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, который подвергся нападению со стороны пьяного мужчины, объясняя это тем, что у них обед. Сообщается, что случай произошел в Ульяновске.

В Росгвардии в связи с появлением видеоролика была организована служебная проверка.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.