Обед по расписанию: Росгвардейцы отказали в помощи таксисту из-за перерыва на шаурму
Сейчас ведется служебная проверка, по итогам которой сотрудники могут покинуть ряды Росгвардии.
© Видео: Николай Андреев, YouTube © Фото: Николай Андреев, YouTube
В социальных сетях очевидцы опубликовали видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, который подвергся нападению со стороны пьяного мужчины, объясняя это тем, что у них обед. Сообщается, что случай произошел в Ульяновске.
В Росгвардии в связи с появлением видеоролика была организована служебная проверка.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Валерия Грибакина.
«Если будет установлена вина сотрудников, они понесут соответствующее наказание, вплоть до увольнения», - сообщил РИА Новости представитель ведомства Росгвардии Валерий Грибакин.