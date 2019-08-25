Демоническая энергия: британец уверяет, что снял на видео мифическое существо

На британском кладбище в Корнуолле местный житель Марк Дэвис снял, по собственному утверждению, городскую легенду – получеловека-полусову.

По его словам, мифическое существо обитает на кладбище приблизительно с 1920 году, постоянно пугая горожан и туристов.

Согласно местному фольклору, впервые две девочки-подростка однажды заметили эту фигуру во время отпуска в Маван-Смит, недалеко от Фалмута, Корнуолл. Это была гигантская сова человеческого размера с горящими глазами. История гласит, что они были настолько напуганы, что их отец немедленно решил покинуть город.

С тех пор все больше корнуолльцев якобы встречали гибрида птицы и человека.

«Это не то место, где я бы посоветовал кому-то пойти туда одному, скажем так», - поделился Дэвис своими впечатлениями от «встречи» с мифическим существом.

Как пишет Mirror, мужчина добавил: в том месте присутствует «демоническая энергия» и находится там попросту небезопасно.